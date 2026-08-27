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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Филипенко: «С Москвой в плане цен мало городов в Европе сравнится. Екатеринбург – лучший город для жизни: компактный, куча классных заведений, нет суеты и сумасшедшего трафика»

Бывший защитник « Спартака », « Урала » и БАТЭ Егор Филипенко сравнил российские города, в которых жил.

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