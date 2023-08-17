"Нужны всегда и везде". Как в Барнауле шьют перчатки, которые носят по всей стране

За 25 лет "Спецобъединение-Алтай" прошло путь от производства в подвальном помещении до лидерства на рынке спецодежды В прошлом году Алтайский край существенно нарастил выпуск одежды: индекс промышленного производства в этой сфере составил 162,7%.
За 25 лет "Спецобъединение-Алтай" прошло путь от производства в подвальном помещении до лидерства на рынке спецодежды В прошлом году Алтайский край существенно нарастил выпуск одежды: индекс промышленного производства в этой сфере составил 162,7%.
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