Мокрые сны: Можно ли испытать оргазм во сне?

Фото: freepik.com Женский оргазм во время сна встречается редко, но тем не менее реален.То, что полезно знать — оргазм во сне, также известный как «ночной оргазм», представляет собой сочетание повышенного притока крови к тазовой области и расслабления, что усиливает психогенное возбуждение.
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