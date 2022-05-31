В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке деревьев

Следственным подразделением ОМВД России по Арзамасскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого 27-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.
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