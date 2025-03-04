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Всё о женщинах

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Эти 4 повседневные привычки приводят к первым морщинам и обвисшей коже на лице. Мнение косметолога

Эти 4 повседневные привычки приводят к первым морщинам и обвисшей коже на лице. Мнение косметолога

Косметолог Балакеримова: неправильный массаж лица может навредить коже. Редкая процедура в салоне поможет сохранить молодость и сияние кожи, если перед этим не избавиться от частых мелких привычек, негативный эффект которых гораздо больше, чем может показаться.

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