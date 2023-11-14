Армения прекратила участие в заседаниях Совета коллективной безопасности (высший орган Организации Договора о коллективной безопасности — ОДКБ), поскольку не получила помощи от ОДКБ, когда в мае 2021 года азербайджанские войска вошли на суверенную территорию Армении.
В Армении объяснили отказ от участия в сессии ОДКБ
Комментарии
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Александр Свитайло
Ну теперь точно, трындец придет Армении.... Они что, думают, что ЕС или Франция придет к ним на помощь, если Азербайджан с Турцией снова начнут устанавливать свои порядки у них???
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19 час.
Виктор Луговой
Хе, - минутку: а - чей Карабах? Типа, - Нагорный Арцах?? Чево пан Никол базлал по сему вопросу? - пра-альна. чо: суверенитет над Карабабахом у Баку, и точка, типа. А кто не участвует, тому вольному воля. А наш МИД у полном составе рубанул строевым у санузел, умывать руки. Вода в кране - холодная крайне, кран другой не тронешь рукой...
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18 час.
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