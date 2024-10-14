«Кучно бежали»: что известно о ЧП на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти

Трагедией едва не закончились съемки художественного фильма «Василий Теркин». На площадке в Ленинградской области обрушились декорации, в результате чего пострадали более 20 человек, в том числе девять детей.
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