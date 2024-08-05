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Царьград

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Пермяк предстанет перед судом за убийство друга

Пермяк предстанет перед судом за убийство друга

Мужчина был уже ранее судим за применение насилия.В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве хозяина квартиры.

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