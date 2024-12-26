Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр град
    Каждой твари по паре… в преддверии выборов в Беларуси. Опять козни строят недоумки.Как неблагодарен ...
  • Андрей
    Располнела в изгнании, наверное мужчины её не балуют своим вниманием, вот и полнее быстроКак неблагодарен ...
  • АндрейБорков
    В США рассказали ...

В России допустили введение штрафов за использование VPN

В России допустили введение штрафов за использование VPN

IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN. Об этом сообщает Hi-Tech Mail. Как сообщил анонимный источник, в России могут ввести административную ответственность за использование средств для обхода блокировок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
&quot;Введение штрафов в России за использование VPN возможно, но маловероятно&quot;, если это так, то на кой хрен вообще об этом было писать!?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх