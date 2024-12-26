В России допустили введение штрафов за использование VPN

IT-эксперты допустили введение в России штрафов за использование VPN. Об этом сообщает Hi-Tech Mail. Как сообщил анонимный источник, в России могут ввести административную ответственность за использование средств для обхода блокировок.
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