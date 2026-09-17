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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» продлил контракт с тренером Ворсофски на несколько лет

Главный тренер « Сан-Хосе » Райан Ворсофски подписал новый многолетний контракт с клубом. У 38-летнего специалиста оставался один год по прошлому соглашению.

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