Радио Румынии: Украина оставила класс с румынским языком обучения

Украина пересмотрела закрытие класса с румынским языком обучения в Орловке, Одесская область. После вмешательства Министерства иностранных дел и встречи Никушора Дана с Владимиром Зеленским школы сохранят румынскую образовательную программу.
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