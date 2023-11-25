Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Мрия о почётной ничьей с последующим реваншем

Мрия о почётной ничьей с последующим реваншем

Украина из периода пэрэможного чванства внезапно рухнула в эпоху постапокалиптического идиотизма. Украинские псевдоэксперты вообще живут в каком-то своём мире, где их нэнька является центром мироздания, а сами они являются гениями политической, экономической и военной мысли.

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