Мрия о почётной ничьей с последующим реваншем

Украина из периода пэрэможного чванства внезапно рухнула в эпоху постапокалиптического идиотизма. Украинские псевдоэксперты вообще живут в каком-то своём мире, где их нэнька является центром мироздания, а сами они являются гениями политической, экономической и военной мысли.
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