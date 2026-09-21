Judge Rules EPA Must Reinstate $7 Billion Biden-Era Subsidies For Solar Promotion Authored by Jeremy Lott via The Epoch Times, A $7 billion federal government grant program for solar promotion, authorized during the Biden administration, was reinstated by a federal judge on Sept.
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