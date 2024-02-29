Спикер парламента Карелии прокомментировал Послание президента

Шандалович: «Россия ориентируется на собственные силы и собственный путь» Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поделился своими впечатлениями от Послания президента Федеральному собранию России.
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