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Польская художница Малгожата Щецинска

Польская художница Малгожата Щецинска

 Художница Малгожата Щецин (Malgorzata Szczecinska) скромно называет себя всего лишь фанатом. Однако акварель талантливой самоучки из Польши покорила множество сердец и нашла место в коллекциях любителей искусства из разных стран.

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