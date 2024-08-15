Польская художница Малгожата Щецинска

Художница Малгожата Щецин (Malgorzata Szczecinska) скромно называет себя всего лишь фанатом. Однако акварель талантливой самоучки из Польши покорила множество сердец и нашла место в коллекциях любителей искусства из разных стран.
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