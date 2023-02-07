Аргументы недели

98 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аскольд Конович
    Не только у людей шоу-бизнеса, но и профессоров ортопедов есть потребность в бабках. Вот и появляются антинаучные и в...Профессор Сергей ...
  • Samarium
    Весьма сомнительно звучит в отношении эндопротезирования коленного сустава....Тем более людям в возрасте, у которых у...Профессор Сергей ...
  • Астон Мартин
    Если это так и действительно этого хотят спортсмены а не узкая группа неких функционеров от спорта , то это наводит н...Депутат Госдумы Ж...

Советник Пушилина Гагин: военные Украины в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников

Советник Пушилина Гагин: военные Украины в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников

Украинские военнослужащие в расположенном в Донбассе городе Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх