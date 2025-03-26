СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Зареченская
    Хорошо развернулись у нас в стране ОПГ-диаспоры, снабжаемые англосаксами. Наши чиновники не так просто раздают им ква...«Хватит разбрасыв...
  • Петр Петрович Канаев
    И посадку с конфискацией для этих чиновников и его родни!«Хватит разбрасыв...
  • Вячеслав Егоров
    А Роднина разве была "одиночка" почему всё время Роднина да Роднина? Для страны были завоёваны медали в парном катании.Поплатилась за вы...

«Пришел за деньгами — получил уголовку»: Жорин оценил выплаты школьницам за роды

«Пришел за деньгами — получил уголовку»: Жорин оценил выплаты школьницам за роды

Единовременная выплата беременным школьницам в Орловской области 100 тыс. рублей может стать причиной проведения проверки со стороны правоохранительных органов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Семеныч
Подписавшего такой закон/указ губернатор подлежит уголовной ответственности как за педофилию. Всех дочерей депутатов и чиновников поддержавших такой закон/указ ОБЯЗАТЬ забеременеть с выплатой им 100 000 рублей. Чтобы их родители на своей шкуре прочувствовали принимаемые ими законы/указы.
Ответить
14 час.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а при самом заботливом и самом передовейшем обществе мира БЫЛИ ль хоть какие-то выплаты мамам-недорослям? У нас в школе девочка-семиклассница родила, так ее просто из школы выпнули и всё было нормально! Иль мне кто-то сейчас начнет доказывать, что это был ЕДИНИЧНЫЙ случай? Ну-ну! Попробуйте! Я такому специалисту и знатоку самой честнейшей и самой наицеломудреннейшей жизни скажу, что более половины учениц 9-10 классов с девственностью распрощаться успевали ДО получения аттестата о среднем образовании!
Ответить
14 час.
Олег Руднев
А если они трах--ся с одноклассниками. То это тоже ПЕДОФИЛИЯ?
Ответить
13 час.
наверх