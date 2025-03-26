«Пришел за деньгами — получил уголовку»: Жорин оценил выплаты школьницам за роды

Подписавшего такой закон/указ губернатор подлежит уголовной ответственности как за педофилию. Всех дочерей депутатов и чиновников поддержавших такой закон/указ ОБЯЗАТЬ забеременеть с выплатой им 100 000 рублей. Чтобы их родители на своей шкуре прочувствовали принимаемые ими законы/указы.

Олег Самойлов

Мне вот интересно, а при самом заботливом и самом передовейшем обществе мира БЫЛИ ль хоть какие-то выплаты мамам-недорослям? У нас в школе девочка-семиклассница родила, так ее просто из школы выпнули и всё было нормально! Иль мне кто-то сейчас начнет доказывать, что это был ЕДИНИЧНЫЙ случай? Ну-ну! Попробуйте! Я такому специалисту и знатоку самой честнейшей и самой наицеломудреннейшей жизни скажу, что более половины учениц 9-10 классов с девственностью распрощаться успевали ДО получения аттестата о среднем образовании!