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Bloomberg: Саудовская Аравия обменяет чужой газ на собственный водород

Bloomberg: Саудовская Аравия обменяет чужой газ на собственный водород

Ближневосточный энергетический гигант Saudi Aramco ведет переговоры с американскими компаниями о проектах по совместному производству сжиженного природного газа в США, поскольку Эр-Рияд ищет дополнительное топливо для глобального роста.

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