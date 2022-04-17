Максим ДЕМЕНКО: В свои 27 Дзюба был значительно сильнее Алберто. Но сейчас против него физиология

«Зенит», обыграв дома «Урал», вернул себе единоличное лидерство в таблице. Экс-футболист «сине-бело-голубых» и «Спартака» объяснил козыри Семака в управлении составом и предостерег игроков от недооценки владикавказской «Алании», с которой в среду предстоит матч в четвертьфинале Кубка России.
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