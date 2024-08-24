7 способов справиться с грустью о том, что лето прошло

Когда заканчивается лето, всем нам становится немного грустно. Это лето и так выдалось не особенно тёплым, впереди дожди и холода, и вместе с ними сезонная депрессия… Чтобы справиться с чувствами и настроиться на новый сезон, попробуйте внедрить в свою жизнь несколько практик.