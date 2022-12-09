Косовский спецназ вторгся на территорию сербских муниципалитетов на севере Косова и Метохии

Сербия пригрозила ввести на территорию Косово собственные силы безопасности для урегулирования ситуации в случае, если власти самопровозглашенной республики не отзовут спецназ, вторгшийся на территорию сербских муниципалитетов на севере страны.
Сербия пригрозила ввести на территорию Косово собственные силы безопасности для урегулирования ситуации в случае, если власти самопровозглашенной республики не отзовут спецназ, вторгшийся на территорию сербских муниципалитетов на севере страны.
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