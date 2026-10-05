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К многодетной екатеринбурженке пришла опека из-за жалобы неграмотного дворника

К многодетной екатеринбурженке пришла опека из-за жалобы неграмотного дворника

Жительница Екатеринбурга Алевтина Андреева (имя изменено, – прим. ред.), мама троих детей, рассказала, как к ней неожиданно пришли сотрудники органов опеки.

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