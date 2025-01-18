Паника началась в Дании после слов Трампа о Гренландии — депутат острова

Панику в Дании спровоцировали заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии, заявил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер 18 января в интервью РИА Новости.
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