В США закрылись последние участки для голосования на выборах президента

Последние избирательные участки на голосовании за президента США закрылись в стране. По текущим прогнозам CNN, у экс-президента США Дональда Трампа есть 246 голосов выборщиков, а у его оппонента вице-президента Камалы Харрис — 187.
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