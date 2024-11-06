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В США закрылись последние участки для голосования на выборах президента

В США закрылись последние участки для голосования на выборах президента

Последние избирательные участки на голосовании за президента США закрылись в стране. По текущим прогнозам CNN, у экс-президента США Дональда Трампа есть 246 голосов выборщиков, а у его оппонента вице-президента Камалы Харрис — 187.

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