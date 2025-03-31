МВД: злоумышленники начали собирать средства для неизлечимо больных людей

Доказать мошенничество в таком случае практически невозможно В МВД России рассказали, что злоумышленники начали открывать сбор средств якобы на «лечение» неизлечимо больных людей, после смерти которых мошенничество практически недоказуемо.
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