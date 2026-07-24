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Царьград

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Госдума призвала внедрить практику «комфортного увольнения»

Госдума призвала внедрить практику «комфортного увольнения»

В России в моду вошло «комфортное увольнение», когда компания и работник расстаются без обид. В депутатских кругах считают, что эта практика должна стать нормой.

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