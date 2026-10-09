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Zero Hedge

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'Flat Butt. No Friends. Bad Father': Amazon's Creepy 'About You' Dossiers Go Viral

'Flat Butt. No Friends. Bad Father': Amazon's Creepy 'About You' Dossiers Go Viral

'Flat Butt. No Friends. Bad Father': Amazon's Creepy 'About You' Dossiers Go Viral Amazon's "About You" page, which lists traits the company has inferred about each customer, went viral this week after a Threads user posted that Amazon concluded she has a flat ass.

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