'Flat Butt. No Friends. Bad Father': Amazon's Creepy 'About You' Dossiers Go Viral Amazon's "About You" page, which lists traits the company has inferred about each customer, went viral this week after a Threads user posted that Amazon concluded she has a flat ass.
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