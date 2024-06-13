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Роналду о Евро-2024: «Это поколение Португалии заслуживает победы. Рекорды – не цель для меня»

«Думаю, это поколение заслуживает победы в турнире такого масштаба. Мы должны мечтать, а мечтать – это хорошо.

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