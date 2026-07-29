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Контрафронт

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Бразилия: По меньшей мере пять человек, в том числе один полицейский, были убиты и еще один...

Бразилия: По меньшей мере пять человек, в том числе один полицейский, были убиты и еще один полицейский был ранен в результате погони и перестрелки на Авенида Бразил от Гуадалупе до Рамоса в северной зоне Рио-де-Жанейро в вечерние часы по местному времени 28 июля.

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