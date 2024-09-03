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"Импортное меню": Петербург перед выборами губернатора отдает предпочтение привозным товарам

"Импортное меню": Петербург перед выборами губернатора отдает предпочтение привозным товарам

Перед региональными выборами в Санкт-Петербурге наблюдается интересная тенденция: в город активно завозятся продукты питания, в то время как местное производство этих же товаров, судя по всему, сокращается.

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