"Импортное меню": Петербург перед выборами губернатора отдает предпочтение привозным товарам

Перед региональными выборами в Санкт-Петербурге наблюдается интересная тенденция: в город активно завозятся продукты питания, в то время как местное производство этих же товаров, судя по всему, сокращается.
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