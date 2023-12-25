В ВСУ заявили, что под Одессой повредили объекты припортовой инфраструктуры

В Одесской области повредили объекты припортовой инфраструктуры. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
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