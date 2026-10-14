Эйчары бьют тревогу: россияне подсели на думджоббинг. Это постоянный скроллинг вакансий и массовая рассылка резюме — термин по аналогии с думскроллингом.
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