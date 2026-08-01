Сам факт того, что через Telegram велась вербовка, не может быть объяснением решительного внимания к нему.
«Цена отказа»: политолог указал на странности в решении о признании Дурова* террористом
Комментарии
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М
ММ
Опросник неправильный! Дурову дали бы пост главы Минцифры, а не преследовали бы! Странно, что депутаты пользуются айфонами и не объявили в розыск главу фирмы производителя? Бандиты у власти захотели отжать прибыльный бизнес- вот как называется преследование Дурова! Своего рода тест для Путина- за свободу он или нет? Если что, СВОБОДА-ЭТО ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ!
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1 м.
Владимир Соколов
макарон тест уже провалили или еще нет?))ведь он первый решил поиметь)
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1 м.
М
ММ
Думаю, что не только Макарон. Интерес к большому бизнесу у многих в мире. Интерес отобрать...
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1 м.
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