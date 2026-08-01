«Цена отказа»: политолог указал на странности в решении о признании Дурова* террористом

М

ММ

Опросник неправильный! Дурову дали бы пост главы Минцифры, а не преследовали бы! Странно, что депутаты пользуются айфонами и не объявили в розыск главу фирмы производителя? Бандиты у власти захотели отжать прибыльный бизнес- вот как называется преследование Дурова! Своего рода тест для Путина- за свободу он или нет? Если что, СВОБОДА-ЭТО ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ!