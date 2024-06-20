Встреча Солнечной системы с межзвездным облаком могла привести к резкому охлаждению Земли: она может повториться

ГИ

Геннадий Исаков

Чушь. Всё, что есть в галактике, звезды, облака, движется вокруг её центра. Один оборот Солнечной системы вокруг центра галактики длится 240 миллионов лет. Пересечения, столкновения с телами, облаками за это время могут состояться только раз, если их орбиты пересекаются с нашей. Тогда возможны катастрофы. А вот похолодания и потепления на земле могут повторяться из-за деятельности вулканов, смещения оси, из-за нестабильности солнца. А сейчас идет потепление из-за массового выброса тепловой энергии в атмосферу и её загрязнения.