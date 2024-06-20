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Встреча Солнечной системы с межзвездным облаком могла привести к резкому охлаждению Земли: она может повториться

Встреча Солнечной системы с межзвездным облаком могла привести к резкому охлаждению Земли: она может повториться

Климатические изменения в истории Земли могут быть связаны с движением Солнца и всей системы относительно центра Галактики.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Чушь. Всё, что есть в  галактике, звезды, облака,  движется вокруг её центра. Один оборот Солнечной системы вокруг центра галактики длится 240 миллионов лет.  Пересечения, столкновения с телами, облаками за это время могут состояться только раз, если их орбиты пересекаются с нашей. Тогда возможны катастрофы. А вот похолодания и потепления на земле могут повторяться  из-за деятельности вулканов, смещения оси,   из-за нестабильности солнца. А сейчас идет потепление из-за массового выброса тепловой энергии в атмосферу и  её загрязнения.
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