Театр абсурда
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Театр абсурда

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Forbes: В предчувствии лютой смерти под Покровском дезертирует вторая подряд украинская «спецбригада»

Forbes: В предчувствии лютой смерти под Покровском дезертирует вторая подряд украинская «спецбригада»

  Командование ВСУ спокойно отправило на убой все наспех собранные бригады «150-й серии» Уже вторая за месяц недавно сформированная украинская армейская бригада разваливается на части при переброске на передовую на одном из наиболее напряжённых участков фронта.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Близится развал фронта и капитуляция! До 9 мая было бы здорово!
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М
Мария
Сердце кровью обливается. Когда это уже закончится?
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18 час.
VM
Viktor Myskov
У просраченного дела совсем швах, по
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15 час.
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