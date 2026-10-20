Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Палм-Бич, штат Флорида, 2025 год © Alex Brandon/APПродолжающееся политическое давление президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского вкупе с финансовыми проблемами Украины могут сыграть «очень большую роль в дальнейшем поражении» Киева.
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