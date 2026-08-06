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Товары с Wildberries на AliExpress: юридический анализ оферты и закона

Артём Владимирович Еремин, юрист в сфере электронной коммерции, вице-президент Ассоциации предпринимателей платформенной экономики 4 августа 2026 года продавцы маркетплейса Wildberries начали массово обнаруживать собственные карточки товаров на витринах AliExpress.

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