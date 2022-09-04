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Появились кадры с направляющегося на помощь туристам на вулкане вертолета

Появились кадры с направляющегося на помощь туристам на вулкане вертолета

Появились кадры с вертолета, вылетевшего в субботу на вулкан Ключевской, где погибли шесть человек. Видео опубликовала пресс-служба Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

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