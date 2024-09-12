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Режиссёр Никита Михалков получил звание "Заслуженного деятеля искусств Чечни"

Режиссёр Никита Михалков получил звание "Заслуженного деятеля искусств Чечни"

Глава Чечни Рамзан Кадров присвоил русскому режиссёру Никите Михалкову звание "Заслуженного деятеля искусств" республики.

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