Прямые инвестиции в создание новых объектов заменят слияния и поглощения как наиболее востребованный подход китайских компаний к выходу на глобальные рынки в условиях их продолжающейся международной экспансии.
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