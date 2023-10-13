Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился новым достижением в национальной команде. В матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024 с Кипром форвард отметился дублем.
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