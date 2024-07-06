Марк Шварцер: «Если кто-то все еще считает Роналду одним из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи. Они смотрят старые рилсы»

Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024. Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил ни одного гола на этом турнире, он отметился только одним ассистом в матче с Турцией на групповой стадии.