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Царьград

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Русский суверенитет: В Новосибирске пройдёт форум "Россия-Африка" в рамках "Технопрома - 2024"

Русский суверенитет: В Новосибирске пройдёт форум "Россия-Африка" в рамках "Технопрома - 2024"

В Сибири готовятся к форуму "Россия - Африка. Образование. Культура. Бизнес", который состоится в Новосибирске, сообщила в своём телеграм-канале зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Наталия Красовская.

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