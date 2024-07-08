Русский суверенитет: В Новосибирске пройдёт форум "Россия-Африка" в рамках "Технопрома - 2024"

В Сибири готовятся к форуму "Россия - Африка. Образование. Культура. Бизнес", который состоится в Новосибирске, сообщила в своём телеграм-канале зампредседателя Заксобрания Новосибирской области Наталия Красовская.
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