Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны.