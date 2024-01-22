Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны.
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