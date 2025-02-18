Миллиард долларов на СВО? Инсайдеры: Винник готов потрудиться на благо ВС РФ — он очень благодарен Путину

РУ Раиса Утропова Все евреи такие, любят играть на весь мир. Наверное Путин и Лавров не зря его освободили, может быть он и поможет из своего крипто кошелька, а потом уйдет как Чубайс.

Эдуард Александров Сумлеваюсь я. Если б Винник действительно обладал такими деньгами, вряд ли бы его США отпустили. Чую, что гол он, как сокол. Уже подобрали, пригрели и обобрали - не сомневайтесь.