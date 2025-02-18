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Миллиард долларов на СВО? Инсайдеры: Винник готов потрудиться на благо ВС РФ — он очень благодарен Путину

Миллиард долларов на СВО? Инсайдеры: Винник готов потрудиться на благо ВС РФ — он очень благодарен Путину

NEWS.ru Автор: Егор Зверев Предпринимателя и сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника вернули в Россию из американской тюрьмы.

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Комментарии
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Раиса Утропова
Все евреи такие, любят играть на весь мир. Наверное Путин и Лавров не зря его освободили, может быть он и поможет из своего крипто кошелька, а потом уйдет как Чубайс.
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15 час.
Эдуард Александров
Сумлеваюсь я. Если б Винник действительно обладал такими деньгами, вряд ли бы его США отпустили. Чую, что гол он, как сокол. Уже подобрали, пригрели и обобрали - не сомневайтесь.
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13 час.
ВераВерная
Поможет Родине - хорошо, голова у него работает, такие люди могут быть полезны. Не поможет - найдётся чем этого Винника зацепить. И тогда уже пусть не обижается, никто его больше вытаскивать не будет.
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9 час.
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