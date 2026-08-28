РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Что носить осенью 2026: 7 ключевых трендов сезона с подиума

Что носить осенью 2026: 7 ключевых трендов сезона с подиума

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Синий и фиолетовый Драматичные цветы Юбка чуть ниже колена Акцентные плечи Ремень, а лучше — два Обувь с анималистичным принтом Большая сумка Синий и фиолетовый 1 из 3 …  .

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