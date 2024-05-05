Эксперт Пак Пён Хван: отношения Южной Кореи и РФ не были обречены на ухудшение

Директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в России Пак Пён Хван в беседе с ТАСС заявил, что ухудшение отношений России и Республики Корея из-за специальной военной операции на Украине не было неизбежным.
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