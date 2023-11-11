Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Странно что возник вопрос, в нашей стране не защищают собственный народ, разгул преступностиДаже диаспора не ...
  • Александр
    Это называется " Тебе хоть ссы в глаза,всё божья роса". Особенно про второе фото.Там такие "упитанные",что видно,как ...Чего Ленин добилс...
  • Юрий Зорин
    Правовым основанием организации советской милиции стало постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции», изданное сразу ...А давайте вернем ...

А давайте вернем милиции её родное имя

А давайте вернем милиции её родное имя

Чтиво сегодня празднично-философское, не обличительное и не героическое вовсе. Порефлексирую, если позволите, в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
андрей картаев
милиция защищает народ а полиция власть вот поэтому и переименовали чтобы власть защищали а не народ
Ответить
3 час.
Сергей Дмитриев
Это переименоваание было пропагандистским трёпом, накладным для бюджета.Такие финты характерны для тех, кто дело подменяет симуляцией активности. ИмХо.
Ответить
53 мин.
Юрий Зорин
Правовым основанием организации советской милиции стало постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции», изданное сразу после революции — 28 октября (10 ноября) 1917 г. 12 октября 1918 г. НКВД РСФСР утвердил инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции, которая закрепила правовые основы функционирования советской милиции, как штатного государственного органа охраны общественного порядка и защиты трудового народа от преступников разного рода. Так пусть и будет.
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх