Чтиво сегодня празднично-философское, не обличительное и не героическое вовсе. Порефлексирую, если позволите, в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
А давайте вернем милиции её родное имя
Комментарии
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андрей картаев
милиция защищает народ а полиция власть вот поэтому и переименовали чтобы власть защищали а не народ
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3 час.
Сергей Дмитриев
Это переименоваание было пропагандистским трёпом, накладным для бюджета.Такие финты характерны для тех, кто дело подменяет симуляцией активности. ИмХо.
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53 мин.
Юрий Зорин
Правовым основанием организации советской милиции стало постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции», изданное сразу после революции — 28 октября (10 ноября) 1917 г. 12 октября 1918 г. НКВД РСФСР утвердил инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции, которая закрепила правовые основы функционирования советской милиции, как штатного государственного органа охраны общественного порядка и защиты трудового народа от преступников разного рода. Так пусть и будет.
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15 мин.
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