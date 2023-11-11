А давайте вернем милиции её родное имя

андрей картаев милиция защищает народ а полиция власть вот поэтому и переименовали чтобы власть защищали а не народ

Сергей Дмитриев Это переименоваание было пропагандистским трёпом, накладным для бюджета.Такие финты характерны для тех, кто дело подменяет симуляцией активности. ИмХо.