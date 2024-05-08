На Савёловском вокзале транспортные полицейские раздали Георгиевские ленточки

В преддверии Дня Победы транспортные полицейские поддержали Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионах России проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
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