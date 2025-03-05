Лукашенко заявил, что остановил Пригожина, который «рвался к ядерной кнопке»

Белорусский лидер подчеркнул, что на Западе высоко оценили его действияПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко смог убедить Евгения Пригожина, называвшего себя основателем ЧВК «Вагнер», остановить продвижение колонн в 2023 году.
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